Kaçak kazı yapan zanlının evinden cephanelik çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan H.A.'nın evinde 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, çok sayıda çeşitli mühimmat, patlayıcı ve uzun namlulu silahlar, "F" serisi 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesi nüshası ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, sikke ve objeler ele geçirildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde H.A'nın evinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu, N.U. ve B.Ş. ile birlikte kaçak kazı yapacağı bilgisi aldı. Ekipler, yaptıkları takip sonucunda üç şahsı kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

EL BOMBALARI BULUNDU

H.A'ya ait evlerde 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, 6 dinamit lokumu, 68 fünye, anti personel mayını, eğitim roket mühimmatı, M272 tüfek bombası, 8 saniyeli fitil, 3 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 21 av tüfeği, silah dürbünü, 19 av tüfeği eklentileri ve bu silahlara ait 580 mermi ile dedektör ele geçirildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN İŞLEM BAŞLATILDI

Evlerdeki aramalarda ayrıca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 obje, heykelcik, 189 sikke, 22 kağıt para, 10 bakır ve gümüş tepsi, 24 küp ile 5 gram esrar, 5 dağ keçisi boynuzu, biri "F" serisi 7 banknot 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesinin 36 nüshası ele geçirildi. H.A'ya, FETÖ üyeliğinden de işlem başlatıldığı öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki sorguları sürüyor.