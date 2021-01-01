Kan donduran sözler! ‘Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum”

'BAŞKASINA GİTMESİN DİYE BACAKLARINDAN VURDUM'

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri Küçükcivan ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana 'Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim' dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dediği öğrenildi.

Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama "Başkasına gitmesin diye..." | Video

TUTUKLANDI



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.