Kısıtlamada dansözlü eğlence! Çocuklar da var!

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk mahallesinde bulunan bir sitenin rezidans dairesini kiralayan bir grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yılbaşı partisi düzenledi. Yaklaşık 15 kişinin bir araya geldiği daireye bir de dansöz çağırıldı. Yüksek sesli müzik eşliğinde alkol alıp eğlenmeye başlayan grup, gecenin ilerleyen saatlerinde dansöz oynatmaya başladı.

ALKOLÜN DOZU KAÇTI EĞLENCE BALKONA TAŞTI

Koronavirüs tedbirlerine ve yapılan tüm uyarılara rağmen dairede kaçak yılbaşı gecesi düzenleyen kadınlı erkekli grup, alkolünde etkisiyle evin salonundaki eğlenceyi balkona taşıdı.

CEP TELEFONLARIYLA YAYINLADILAR

Hem kaçak parti düzenleyip hem bu partiyi sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başlayan grup, diğer yanda balkonda devam eden eğlencenin çevreye rahatsızlık vermesiyle birlikte yakayı ele verdi. Kaçak yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan görenler ve balkondaki eğlenceyi fark edenler partiyi ihbar etti.

POLİS BASKIN YAPTI CEZA YAĞDIRDI

Alınan ihbar üzerine Odunluk mahallesindeki adrese baskın düzenleyen polis, içerde tespit ettiği 11 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaktan toplamda 34 bin 650 Türk lirası ceza uyguladı.