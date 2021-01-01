Kocasinan, 2020 yılında 2 bin 800 mutlu evliliğin temelini attı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 800 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca 5 yıl önce hayata geçirdikleri 'Nikah Seti Projesiyle' bu zaman kadar evlenen çiftlere 16 bin 70 adet 'Nikah Seti' hediye ettiklerini ifade etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, açık havada nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, evlenen çiftlere 5 yılda toplam 16 bin 70 'Nikah Seti' hediye ettiklerini söyledi. Kocasinan belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; " Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mimarsinan Parkı'nda açık havada ve modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan dezenfekte edilmiş 'Nikah Seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Evlenen bütün çiftlerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.