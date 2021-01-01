Korkunç olayda son dakika görüntüleri! Liseli Büşra yorgun mermiyle yaralandı

'YORGUN MERMİ OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENDİK'

Genç kızın yere düştüğü caddede esnaflık yapan Ferhat Gür, "Biz dükkandaydık. Kızımız yukardan aşağı gelirken burada düşüyor. Biz sarası var sandık, başına toplandık. Dükkandan kolonya dökerek ellerini açmaya çalıştık. Hemen 112'yi aradık tabi. 112 gelene kadar biz müdahaleye devam ettik. Saçının arkasından kan geliyordu. Ama biz bunu yere düştüğü için başını çarpması sonucu olduğunu düşündük. Oraya müdahale etmedik. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Sonra babası duymuş bizi aradı, 'kızım orada düşmüş' diye. Biz de durumu anlattık. Sonra 112 ekipleri geldi aldı. 1 saat sonra polisler gelince biz yorgun mermi olduğunu anladık" dedi.