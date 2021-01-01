Koronaya yenilen çiftin duaları kabul olmuş

AK Parti Kocaeli eski İl Başkan Yardımcısı ve hala Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi olan Mehmet İpşiroğlu (61) ve eşi Nevin İpşiroğlu (54) 10 Aralık'ta rahatsızlandı. Kocaeli Devlet Hastanesine giden ve yaptırdıkları testleri pozitif çıkan çift, hastanede tedavi altına alındı. Ancak tedavi süreci onlar için iyi gitmedi. İkisi de fenalaşarak entübe oldu ve yoğun bakım servisine alındı. Birbirlerini çok seven, 2 çocuk sahibi İpşiroğlu çiftinden ilk acı haber 23 Aralık günü geldi. Drumu ağırlaşan Nevin İpşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini kaybettiğinden habersiz olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mehmet İpşiroğlu ise önceki gün yaşamını yitirdi. Çiftin birbiri ardına ölümü yakın dost ve akrabaları ile tanıyanları yasa boğdu.

KAYIPLARI ACI OLSADA DUALARI KABUL OLDU

İş adamı ve siyastçi Mehmet İpşiroğlu, Cuma Namazı sonrası 8 gün önce toprağa verilen eşinin yanına defnedildi. Kısıtlamalar ve Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda cenazeye kısıtlı sayıda insan katıldı. Cenazede en çok konuşulan konu ise yıllar önce böbrek rahatsızlığı yaşayan Nevin İpşiroğlu'na kendi böbreğini veren eşi Mehmet İpşiroğlu ile birbirlerine sürekli yaptıkları "Allah'ım sevdiğimin acısını bana gösterme" duası oldu. Birbirleri ve çocukları için bu duayı yapan çift için cenazeye katılan yakınları 'kayıpları acı olsa da duaları kabul oldu' dedi.

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Mehmet İpşiroğlu hastaneye yattıkları gün sosyal medya hesabından, "10 Aralık 2020 tarihinde Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid- 19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Evimizde karantinamız devam ederken 10 yıl önce Şişli Memorıal hastanesinde böbrek naklinden sonra eşimi takip eden doktorumuz Uzm.Dr. Nefrolok Sn. Serpil Görçin'in yönlendirmesiyle acil olarak hastaneye yatış yaptık. Şu anda serviste rutin tedavimiz devam ediyor. Eşimle ilgili daha hassas tedavi yapılıyor Öncelikle İlgilerinden Dolayı Dostum, kardeşim Dr Şahin Talus'a İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yöneticilerime Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Sn Âdem ÇAKIR Beyin şahsında tüm sağlık personelimize ilgilerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Şu anki durumumuz iyi. İnşallah tedaviden sonuç alırız. Allah Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin inşallah. İyi ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın" ifadelerini kullanmıştı.