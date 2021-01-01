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Kuralları hiçe saydılar; 56 bin 700 lira ceza yediler

’in ilçesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yılbaşı gecesi bir evde bir araya gelen 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 2.1.2021 01:37 ABONE OL
Kuralları hiçe saydılar; 56 bin 700 lira ceza yediler

Mersin'in Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'ndeki iki katlı inşaat halindeki binada Koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlendiği istihbaratını alan Jandarma ekipleri, adrese baskın yaptı.



'BİNAYI IŞIKLARLA SÜSLEMİŞLER'

Yapılan operasyonda, binanın ışıklarla süslendiği, içki ve meyve servisi ile canlı müzik yayını yapıldığı ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.Ayrıca yapılan aramada 107 bandrolsüz içki ele geçiren Jandarma ekipleri, etkinliği düzenleyen 1 kişi hakkında da adli ve idari işlem uyguladı.

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Kuralları hiçe saydılar; 56 bin 700 lira ceza yediler
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