Kuralsızlara ceza yağdı: Bir gecede 629 bin lira

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün havadan karadan ve denizden yapılan yeni yıl denetimlerinde toplam 629 bin 100 lira para cezası kesildi.

Maske takmayan 566 kişiye 509 bin 400 lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 38 kişiye 119 bin 700 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polis 4 Ocak 2021 sabah saat 05.00'e kadar sürecek yasaklar ve yılbaşı tedbirleri kapsamında dün gece denetim yaptı. 4 deniz ve 2 hava aracının destek verdiği kontrollerde Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler koronavirüs tedbirlerleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler ve bakkalları kontrol etti. Özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade edilmedi.

SOSYAL MEDYADA 24 SAAT SANAL DEVRİYE

Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri 24 saat sosyal medyada devriye attı. Parti ya da kutlama yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişiler araştırıldı. Ancak evde, villada ya da otelde parti veren kimseye rastlanmadı. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi. Maske takmayan 566 kişiye 509 bin 400 lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 38 kişiye 119 bin 700 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Toplam 629 bin 100 lira para cezası kesilmiş oldu. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere kesilecek para cezasının miktarına ilçe kaymakamlıkları karar verecek. Öte yandan 1 iş yerine adli, 2 işyerine de idari işlem yapılmıştı.