Kütahya Müftüsü, inşaatı devam eden külliyenin pencere tartışmalarına açıklık getirdi

Kütahya Müfüsü Hüseyin Demirtaş bugün yaptığı basın toplantısı ile, Cuma vaazının uzamasından dolayı vatandaşlardan özür diledi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, şu görüşlere yer verdi: "Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yüzde 82'si tamamlanan Kütahya Müftülük Külliyesi'yle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara açıklık getİrmek istiyorum. Kütahya Müftülük Külliyesi şehrin yüz akı projelerinden bir tanesidir. yeni hizmet binasında bin kişilik Müftülük Camii, Yetişkin Kur'an Kursu, 4-6 yaş Kur'an Kursu, Hizmet binası, kitap yayın satış bürosu, okuma salonu ve 200 kişilik gençlik merkezi ile konferans salonunun bulunuyor.

Mühendislik açısından binaya mecburen konulan ek kolonların bina bittiğinde üstünün Selçuklu motifleriyle süslenecektir .Binamızın son bölümlerine geldiğimiz zaman kolon kirişten kaynaklanan binanın bazı bölümlerinde ilave çıkıntılar söz konusuydu. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kolon kirişten mühendislikten kaynaklı bölümlerdi. Dolayısı ile bu geçici bir durumdu. Camlar yukarı doğru kapatılacak. En zirvesine de Selçuklu motifi konuluyor" dedi.

CUMA VAAZI UZADIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Cuma vaazının uzamasıyla ilgili vatandaşlardan da özür dileyen Demirtaş, "Cuma namazında toplumsal adap kurallarına göre gıybetten, yanlış haberleri yaymanın kötülüğüne dair bir vaazımız oldu. Bugün de Cuma vaazının uzadığını gördüm. Vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Durumun esası budur. Biz barışı, kardeşliği esas alan medeniyetin mensuplarıyız" ifadelerini kullandı.