Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçik yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Mehmetçik yürekleri ısıtmaya devam ediyor

'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıttı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 2.1.2021 01:14 ABONE OL
Mehmetçik yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığında görev yapan askerler yürekleri ısıttığı gibi çocukları da sevindirmeye devam ediyor. Burada görevli olan askerler terörle mücadeleyi kararlılıklarını sürdürürken, bölgede yaşayan çocuklara devletin sıcaklığını da tanıtmaya devam ediyor.

GÖREVLİ ASKERLER ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Aktütün-Konur, Uğuraçan, Tekeli-Çalışkanlar, Gelişen köyü ve Ön Tepe Mahallesi'ndeki 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıttı. Hediyeler karşısında mutlu olan çocuklar askerlere teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçik yürekleri ısıtmaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA