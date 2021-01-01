Mehmetçik yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığında görev yapan askerler yürekleri ısıttığı gibi çocukları da sevindirmeye devam ediyor. Burada görevli olan askerler terörle mücadeleyi kararlılıklarını sürdürürken, bölgede yaşayan çocuklara devletin sıcaklığını da tanıtmaya devam ediyor.

GÖREVLİ ASKERLER ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Aktütün-Konur, Uğuraçan, Tekeli-Çalışkanlar, Gelişen köyü ve Ön Tepe Mahallesi'ndeki 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıttı. Hediyeler karşısında mutlu olan çocuklar askerlere teşekkür etti.