Milli Piyango sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ kazandıran numaralar ve sıralı tam liste sorgulama

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni yılın ilk günü öncesi milyonlarca kişinin gözü kulağı dün, gün boyu gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrilmişti. Milli Piyango Online, resmi internet sitesinden çekilişe dair tüm bilgileri açıkladı. 14:30'da başlayan tarihi çekiliş, gece 23.00'e kadar devam etti. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan sayılar ve kazandıran numaralar listesi belli oldu. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve telefondan online bilet sorgulama ekranı için ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. İşte MPİ Milli Piyango sorgulama ve yılbaşı özel çekilişine dair son dakika haberleri!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE ONLİNE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango sonuçları için milyonlarca kişinin gözü kulağı yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listeye çevrildi. Bilet sahipleri, numaralarını girerek Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemlerini sabah.com.tr'den gerçekleştirebilir.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün gece 23.00 itibarı ile son buldu. MPİ çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste öğrenmek için Sabah'ın Milli Piyango sayfasını takip edebilirsiniz.

İşte Milli Piyango sonuçları yılbaşı bileti sorgulama ekranı;