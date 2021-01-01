Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama erişime açıldı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ile bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecan 31 Aralık gecesi son buldu. Zengin olma hayalleri ile çeyrek, yarım ve tam bilet alan milyonlarca vatandaş için Milli Piyango sonuçları sonuçları açıklandı. MPİ yılbaşı özel çekilişinde, teselli ve büyük ikramiye kazanan sayılar ve numaralar açıklandı. Amorti, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL ve 120 bin TL kazanan numaralar belli olurken çekilişin en büyük ikramiyesi 100 milyon TL, en büyük ikinci ikramiyesi 10 milyon TL ve en büyük üçüncü ikramiye olan 1 milyon TL kazandıran numaralar da sıralı tam liste erişime açıldı. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve MPİ sıralı tam liste bilet sorgulama sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA İSABET ETTİ?

Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste bilet sorgulama ekranı her zaman olduğu gibi yine SABAH'ta! Dün 14.30'da canlı yayınlamaya başlayan yılbaşı çekilişinde, 100 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.00'te son buldu ve kazandıran rakamlar duyuruldu. 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, Manisa Akhisar'a gitti.

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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

En hızlı ve kesintisiz yılbaşı bilet sorgulama işleminizi SABAH'ın Milli Piyango sayfasından öğrenebilirsiniz. Amorti, 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, 1000 TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL, 10 milyon TL ve 100 milyon TL kazandıran rakamları, numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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