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Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye verdi? MPİ yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları

31 Aralık Perşembe akşamı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yaıldı. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL değerinde. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği çekiliş sonuçları noter huzurunda gerçekleştirildi. Öte yandan Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları da daha önceden duyurulmuştu. Peki; Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye veriyor? MPİ 2021 yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:24 Son Güncelleme: 1.1.2021 10:31 ABONE OL
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye verdi? MPİ yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan sona erdi. Umut kapısı olarak görülen büyük ikramiye bu yıl 100 milyon lira değerinde olurken Milli Piyango özel çekilişi bu yıl Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki; Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye veriyor? MPİ 2021 yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bilet fiyatları...

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde bu yıl verilecek olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklanmıştı. Büyük ikramiyenin bu yıl Çeyrek bilete isabet etmesi halinde 25 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olacak. Bu yıl Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde 100 milyon TL, Yarım bilete çıkması halinde 50 milyon TL ve son olarak Çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise 25 milyon TL'lik büyük ikramiyeler verilecek.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

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Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilete ne kadar ikramiye verdi? MPİ yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları
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