Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Teselli İkramiyesi Nedir? 2021 MPİ Yılbaşı Bileti Teselli İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?

Yılbaşı Çekilişi Nedir? 2021 MPİ Yılbaşı Bileti Teselli İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?

tutarı belli oldu! Yılbaşı Özel Çekilişi için de heyecan sona erdi. Kategorilere göre ikramiye adedi ve tutarları da çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. "2021 Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" sorusu Milli Piyango hakkında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2021 Milli Teselli ikramiyesi miktarı...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:27 Son Güncelleme: 1.1.2021 10:33 ABONE OL
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Teselli İkramiyesi Nedir? 2021 MPİ Yılbaşı Bileti Teselli İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için ve az farkla büyük ikramiyeyi kaçıranlara verilen teselli ikramiyesi için nefesler tutuldu. Çok sayıda farklı tutarda ikramiyenin kazandıran numaralar ile sahibini bulduğu çekilişin tamamlanmasının ardından detaylar da araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük ikramiye dışındaki ikramiye türleri şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Bu ikramiyeler arasında teselli ikramiyesi de yer almakta ve vatandaşlar "Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi 2021 ne kadar, kaç TL?" sorusuna cevap arıyor.

MİLLİ PİYANGO 2021 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için belirlenen tüm ikramiye miktarları!

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Teselli İkramiyesi

100.000

6.300.000

2.950.906

563.400.000

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Teselli İkramiyesi Nedir? 2021 MPİ Yılbaşı Bileti Teselli İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA