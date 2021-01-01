Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Teselli İkramiyesi Nedir? 2021 MPİ Yılbaşı Bileti Teselli İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için ve az farkla büyük ikramiyeyi kaçıranlara verilen teselli ikramiyesi için nefesler tutuldu. Çok sayıda farklı tutarda ikramiyenin kazandıran numaralar ile sahibini bulduğu çekilişin tamamlanmasının ardından detaylar da araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük ikramiye dışındaki ikramiye türleri şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Bu ikramiyeler arasında teselli ikramiyesi de yer almakta ve vatandaşlar "Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi 2021 ne kadar, kaç TL?" sorusuna cevap arıyor.

MİLLİ PİYANGO 2021 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için belirlenen tüm ikramiye miktarları!