Misinadan kedi ölümlerine uyarı cezası

İstanbul Boğazı'nın kıyısında farklı noktalarda oltayla balık tutan dikkatsiz balıkçılar, kedilerin korkulu rüyası haline geldi. Balıkçıların yem amacıyla kullanarak attığı balıkları yiyen kediler, içlerindeki kanca nedeniyle ölüyor. Üsküdar'daki veterinerlik birimine haftada en az 2-3 vakıa geldiğini belirterek, balıkçıların bilinçsiz davranışları nedeniyle ameliyat edilen vakıaların büyük çoğunluğunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Balıkçıların en çok ilgi gösterdiği Üsküdar sahilinde kedi ölümlerine karşı bilinçlendirme ve uyarı tabelaları asılarak, cezai yaptırıma gidilecek.

ORTALIĞA ATILAN MİSİNALAR CAN ALIYOR

İstanbul'da balıkçıların balık tutmak için kullandığı yem balıkları yemek isteyen kedilerin büyük kısmı ölüyor. Büyük balıkları yakalamak için istavrit balığını yem olarak kullanan balıkçılar, birkaç kez olta attıktan sonra yemi değiştirmek için yeni balık takıyor. Eski balığı içindeki kancayla birlikte etrafa atan balıkçıların dikkatsiz davranışı kedilerin yaşamına neden oluyor. Sokağa çıkma yasağı günlerinde, balıkçıların kopartıp attığı misinalar ve kancalardaki balık kokularını takip ederek beslenmeye çalışan kediler, iç kanama nedeniyle yaşamını yitiriyor. Maltepe'de uzun süredir yaşanan kedi ölümlerinin ardından Üsküdar'da da konuyla ilgili harekete geçiliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Her hafta 2-3 ameliyat yapıyoruz böyle ve bir çoğunu kurtaramıyoruz diyor arkadaşlarım. Balıkçılara çağrı yapmak istiyorum. Bilgilendirici, uyarıcı görseller yapacağız sahile ama bu sorunu ancak sizin özen ve vicdanınızla çözebiliriz" diyerek uyardı.