Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Misinadan kedi ölümlerine uyarı cezası

Misinadan kedi ölümlerine uyarı cezası

Boğazı'nın kıyısında farklı noktalarda oltayla avlanan dikkatsiz balıkçılar, kedilerin korkulu rüyası haline geldi. Balıkçıların yem amacıyla kullanarak attığı balıkları yiyen kediler, içlerindeki kanca nedeniyle ölüyor. Üsküdar Belediye Başkanı , ilçedeki veterinerlik birimine haftada en az 2-3 vaka geldiğini belirterek, "Balıkçıların bilinçsiz davranışları nedeniyle ameliyat edilen kedilerin büyük çoğunluğu ölüyor" dedi. Balıkçıların en çok ilgi gösterdiği Üsküdar sahilinde kedi ölümlerine karşı bilinçlendirme ve uyarı tabelaları asılarak, cezai yaptırıma gidilecek.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 13:45 ABONE OL
Misinadan kedi ölümlerine uyarı cezası

İstanbul Boğazı'nın kıyısında farklı noktalarda oltayla balık tutan dikkatsiz balıkçılar, kedilerin korkulu rüyası haline geldi. Balıkçıların yem amacıyla kullanarak attığı balıkları yiyen kediler, içlerindeki kanca nedeniyle ölüyor. Üsküdar'daki veterinerlik birimine haftada en az 2-3 vakıa geldiğini belirterek, balıkçıların bilinçsiz davranışları nedeniyle ameliyat edilen vakıaların büyük çoğunluğunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Balıkçıların en çok ilgi gösterdiği Üsküdar sahilinde kedi ölümlerine karşı bilinçlendirme ve uyarı tabelaları asılarak, cezai yaptırıma gidilecek.

ORTALIĞA ATILAN MİSİNALAR CAN ALIYOR

İstanbul'da balıkçıların balık tutmak için kullandığı yem balıkları yemek isteyen kedilerin büyük kısmı ölüyor. Büyük balıkları yakalamak için istavrit balığını yem olarak kullanan balıkçılar, birkaç kez olta attıktan sonra yemi değiştirmek için yeni balık takıyor. Eski balığı içindeki kancayla birlikte etrafa atan balıkçıların dikkatsiz davranışı kedilerin yaşamına neden oluyor. Sokağa çıkma yasağı günlerinde, balıkçıların kopartıp attığı misinalar ve kancalardaki balık kokularını takip ederek beslenmeye çalışan kediler, iç kanama nedeniyle yaşamını yitiriyor. Maltepe'de uzun süredir yaşanan kedi ölümlerinin ardından Üsküdar'da da konuyla ilgili harekete geçiliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Her hafta 2-3 ameliyat yapıyoruz böyle ve bir çoğunu kurtaramıyoruz diyor arkadaşlarım. Balıkçılara çağrı yapmak istiyorum. Bilgilendirici, uyarıcı görseller yapacağız sahile ama bu sorunu ancak sizin özen ve vicdanınızla çözebiliriz" diyerek uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Misinadan kedi ölümlerine uyarı cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA