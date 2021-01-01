Ödül gibi ceza Yargıtay’dan döndü

Manisa Salihli'de, elektrikçilik yapan Yılmaz Karaaslan (37) ile eşi Emine Burcu Daban (26) 2011'de boşandı. Bir çocukları bulunan Yılmaz Karaaslan, nafaka ödemediği için çift arasındaki sorunlar devam etti. 17 Ekim 2017'de işyerinin yakınında eşi Burcu Daban ile karşılaşan Karaaslan "Seni keseceğim" diyerek saldırıp, kaçan kadını, birkaç kez sırtından bıçakladı. Kızının sesini duyan oto tamircisi Cuma Yıldız (51) kahvehaneden koşarak çıkıp Burcu Daban'ı kurtarmaya çalıştı. Karaaslan boğuşma sırasında eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.Tutuklanan Karaaslan, "Çocuklarımı göremiyordum" deyince haksız tahrik uygulanarak eski kayınpederini öldürmekten 15 yıl, eşini yaraladığı için de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden görülen davada, Karaaslan kasten öldürmekten müebbet ve 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.