Ormanya’ya, 10 ayda 5 milyon ziyaret

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, 2020'yi beş milyonu aşkın doğaseveri ağırladı. Açıldığı günden bu yana adını sıkça duyuran Ormanya, verdiği hizmetlerle de adeta göz dolduruyor. Covid-19 salgını sebebi ile yaklaşıkikii ay kapalı kalan Ormanya, bu süreçte de yapım ve bakım çalışmalarına devam etti.

ÖNLEMLER ALINDI

Her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy, kuş gözlem alanı, mesire alanı ve kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı. Dünyayı saran Covid-19 salgını sebebi ile Ormanya'da iki ay boyunca ziyaretçi girişine ara verdi. Bu süreçte tüm bakım çalışmalarına titizlikle devam eden Ormanya, Covid-19 sebebi ile de birçok önlem aldı.Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve covid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek, vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi içinde sık sık anonslar yapıldı.

1 YILDA 35 YAVRU

Ormanya'nın bir başka dikkat çeken bölümü Yaban Yaşam Alanı'nda yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmalar yüzleri güldürdü. Kızıl geyiklerde 8, karacalarda 3, alageyiklerde 6, ceylanlarda 14 ve yılkı atlarındaki 4 doğumla birlikte Yaban Yaşam Alanı toplamda 154 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.Ormanya Yaban Yaşam Alanında yaşayan Kızıl Geyiklerin sayıları arttırılarak, Kocaeli'de yaygın olarak görüldükleri Samanlı Dağları ve Kandıra böglesindeki yaban yaşam alanına kontrollü bir şekilde salınmaları sağlanacak.

DOĞA TURİZİMİNİN MERKEZİ ALACAK

Pandemi süresince şehir kalabalığından uzaklaşıp doğada olmak isteyenlerin ilk durağı Ormanya oldu. Çevre illere yakın olması sebebi ile kampseverlerin ilk tercihlerinden biri olan Ormanya Kamp Alanı Kocaeli'ndeki büyük bir eksikliği kapatmış durumda. Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırlayan Ormanya bu süreçte toplamda 550 si turist olmak üzere 9897 kamp severi ağırladı.

778 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ormanya bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Yaban hayvanlarına yönelik çalışmaları ile sık sık gündeme gelen merkez, geçtiğimiz yılda birçok zorlu ameliyatı ve tedaviyi başarıyla tamamladı. Yıl boyunca; karaca, kızıl geyik, ayı, çakal, tilki, kurt gibi 778 hayvanın tedavi edildiği merkezde; doğan, şahin, baykuş, martı, leylek gibi 94 yaban kuşu da doğaya salındı. En son Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine yavru halde getirilen ve 6 ay süren tedavisi tamamlanan kurt Sakarya'da bulunduğu yere salınmıştı.