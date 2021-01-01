Pandemi döneminde “Minik Yürekler Kitaplar ile Isınacak”

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu, daha önce açıkladığı pandemi döneminde Çiloğlu yaptığı açıklamada, "Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında İstanbul'dan iki iş insanı dostumuz tarafından bağışlanan çocuk hikaye kitaplarının dağıtımına başladık" dedi.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARA ULAŞMAK"

Ayrıca Çiloğlu, "Amacımız, koronavirüs kısıtlamalarında çocuklarımıza ulaşmak. Evde kalan çocuklarımız bu sayede bilgisayar ve internet ortamından biraz uzaklaşıp kitap okuma alışkanlığı kazanacaklardır diye ümit ediyoruz. Okumanın en güzel şey olduğu bilinciyle evlerinde bu kitapları okuyarak sıkılmayacaklarını temenni ediyoruz. Kitap dağıtımında ilk adımı İncivez Mahallesi'nde attık. Çocuklara muhtarımız tarafından Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ın gönderdiği maskeler de verildi" diye konuştu.