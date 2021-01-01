Patlayan çeşme buzdan heykel oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havalar etkisini sürdürürken, kent merkezlerinde ise don olayları yaşanıyor. Hava sıcaklıkların sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü bölgede, buzlanma olayları ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor. Kar yağışlarının az olması nedeniyle soğuk havanın daha çok hissedildiği bölgede, sabah erken saatlerde neredeyse her şey buz tutuyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde de etkili olan soğuk hava, bir çeşmenin patlamasına sebep oldu. Patlayan çeşmede oluşan görüntü ise adeta buzdan heykele dönüştü.