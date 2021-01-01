Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Patlayan çeşme buzdan heykel oldu

Patlayan çeşme buzdan heykel oldu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Patlayan çeşme buzdan heykel oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havalar etkisini sürdürürken, kent merkezlerinde ise don olayları yaşanıyor. Hava sıcaklıkların sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü bölgede, buzlanma olayları ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor. Kar yağışlarının az olması nedeniyle soğuk havanın daha çok hissedildiği bölgede, sabah erken saatlerde neredeyse her şey buz tutuyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde de etkili olan soğuk hava, bir çeşmenin patlamasına sebep oldu. Patlayan çeşmede oluşan görüntü ise adeta buzdan heykele dönüştü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Patlayan çeşme buzdan heykel oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA