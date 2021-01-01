Rize'de yaşlı kadın yangında yanarak hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında evde tek başına bulunan 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesine bağlı Yenipazar mahallesindeki bir evde, sobadan kaynaklanan yangın meydana geldi. O sırada bahçede çalışan mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın esnasında yatalak olduğu için evde bulunan 85 yaşındaki Fatma Bayraktar yanarak can verdi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında hayatını kaybeden Fatma Bayraktar'ın cenazesi incelenmek üzere Rize Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.