Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa tiyatroculardan sosyal mesafe farkındalık çalışması

tiyatroculardan sosyal mesafe farkındalık çalışması

Vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu caddelerde yeni tip (Covid-19) salgınını konu alan bir etkinlik düzenledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:01 ABONE OL
Şanlıurfa tiyatroculardan sosyal mesafe farkındalık çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm Dairesi Konservatuar Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırladığı çalışma kapsamında Şanlıurfa'da yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve en işlek noktalarda kırmızı ışıkta yola çıkarak maske mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için pankartlı gösteride bulunuldu.

Trafiğin aktığı noktalarda kırmızı ışıklarda yan yana dizilerek yaptıkları koreografi ile korona virüse karşı, "Maske, mesafe ve temizlik" mesajı veren ekibi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alarak anı ölümsüzleştirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa tiyatroculardan sosyal mesafe farkındalık çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA