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Şanlıurfalıların yeni yıl kutlaması yine değişmedi

Şanlıurfalılar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kaldı. Evlerinde vakit geçiren vatandaşlar vazgeçilmez olan çiğköfte ile yeni yılı karşıladılar.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:22 ABONE OL
Şanlıurfalıların yeni yıl kutlaması yine değişmedi

Şanlıurfalılar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kaldı. Evlerinde vakit geçiren vatandaşlar vazgeçilmez olan çiğköfte ile yeni yılı karşıladılar.

Tüm dünyada yılbaşında alışık olunan kutlama görüntüleri, 2021'e girerken yerini boş sokaklara bıraktı. Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların dışarıda bir araya gelerek yılbaşı kutlaması yasaklandı. Evlerinde kalan Şanlıurfalılar ise çiğköfte ile yeni yılı kutladılar.

Geçen yıl Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler kente has olan çiğköfte ve sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yapmıştı. Tarihi ve turistik ve kültürüyle her yılbaşında turistlerin ilgi gösterdiği Şanlıurfa'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle konuk evleri de boş kaldı. Yılbaşın da uygulanan 3 günlük sokak kısıtlamasıyla birlikte evde kalan Şanlıurfalılar yeni yıla her yıl olduğu gibi çiğköfte yaparak kutlama yaptılar.

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Şanlıurfalıların yeni yıl kutlaması yine değişmedi
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