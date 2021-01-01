Sırası gelen grip aşısını eczaneden alabilecek

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımladı. Duyuruda, salgın sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada "Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılacak olup, bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir... Aşı eczaneler için temin kotası oluşturularak, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir" denildi.