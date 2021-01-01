Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni yılı Mehmetçiklerle karşıladı

Sivas Valisi Salih Ayhan yeni yıla polis ve jandarmalarla birlikte girdi. Vali Ayhan ilk olarak Suriye'de görevini başarıyla tamamlayarak dönen Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerini ziyaret ederek her birini başarı belgesi ile PÖH Timlerinin yeni yılını da kutlayan Vali Ayhan, "Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

YENİ YILA MEHMETÇİKLEREL GİRDİ

Vali Salih Ayhan'ın bir sonraki ziyareti ise 2 bin 200 rakımlı Kızıldağ'ın zirvesinde yer alan İmranlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı oldu. Kahraman Mehmetçiklerin yeni yılını tebrik eden Valim Salih Ayhan, askerlere hayırlı görevler temennisinde bulundu.

2021 yılını, İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığında, Mehmetçiklerle birlikte karşılayan Vali Salih Ayhan, "Vatanımızın dört bir köşesinde huzurla yaşamayı sizlere borçluyuz. Askerlerimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da tarih yazmaya devam edecektir." dedi.

MEHMETÇİĞİMİZE SÜRPRİZ

Vali Salih Ayhan, karakol ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Mehmetçiklere sürpriz yaptı. Yeni yıla Van Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesinde giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.