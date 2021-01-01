Son dakika haberi: Bir ilçede büyük ikramiye heyecanı! Herkes şanslı milyoneri arıyor...

"NEREDEYSE KALBİM DURACAKTI"

Altınoluk, "Akşam neredeyse kalbim duracaktı. Bilet numaram yakındı, 4 rakam ile kaçırdım. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti benim aldığım bayinin sattığını düşünüyorum. Tahir Ün Caddesi'ndeki seyyar bayilerden almıştım, çünkü birbirine yakın numaralar. Çok üzüldüm, belki de kazanan bilete dokundum. Üzüldüm ama ilçemiz için hayırlı olsun." dedi.

İlçede fırın işleten İdris Kaya, güne büyük bir merakla uyandıklarını belirterek, "Herkes ister ki kendisine çıksın. Çıkan talihli arkadaşa hayırlı uğurlu olsun, iyi bir şekilde ilçemizin de faydasına olacak şekilde değerlendirmesini istiyoruz." dedi.



İdris Kaya