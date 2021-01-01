SON DAKİKA HABERİ: Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürünü yıkan olay



'ANNEME SON KEZ VEDA EDEMEDİM'

Kendisinin koronavirüsü hafif belirtilerle atlattığını ama bu duruma sevinemediğini dile getiren Alkan, hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöküntü yaşadığını kaydetti. Karantina sürecinde, sevdiği insanların yanında olamamanın tarifsiz bir acı olduğuna değinen Alkan, "Hastayken yanına gidemiyorsunuz, ölüm olsa cenazelerine katılamıyorsunuz. Anneme son vedayı edemedim. Bir şey yapamamak çok acı verdi. Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz" dedi.