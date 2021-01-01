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SON DAKİKA HABERLER: Akıl alır gibi değil! Sevdiği kızı vermediler diye ortalığı birbirine kattı...

Dün yeni yıla girilen saatlerde 'de duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 155'i arayan Yasin T. isimli genç, şube amiri Serhat Çelik ile görüşmek istediğini söyledi. 9. kattaki eve giden ekipler, sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia eden Yasin T.'nin intihar girişimiyle karşılaştı. Genç adamı ekipler bir türlü ikna edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Şube amiri Serhat Çelik, ekip arkadaşlarının yardımıyla, Yasin T.'yi balkondan atlamak üzereyken son anda tutarak kurtardı. Yasin T., bir hastanede tedaviye alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinden şoke eden görüntüler.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 11:22 Son Güncelleme: 1.1.2021 11:38 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Akıl alır gibi değil! Sevdiği kızı vermediler diye ortalığı birbirine kattı...

OSMANİYE'DEN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia eden Yasin T. isimli şahıs Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Esen Sitesi A Blok 9. katta bulunan evinde yılbaşı gecesini geçirmek istedi.

İTFAİYEDEN DE YARDIM İSTENDİ

Şahıs daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ile görüşmek istediğini söyledi. Olay yerine giden Çelik, canına kıyacağını söyleyen Yasin T.'yi bir süre kapı önünde konuşarak ikna etmeye çalıştı. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın kendisini balkondan atacağını söylemesi üzerine tüm hazırlıklarını tamamlayarak hazır halde bulundu.

ŞUBE MÜDÜRÜ SON ANDA YAKALADI

Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.'yi ikna etmeye çalışan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı. Ancak Yasin T. bu defa da kendisini arka odaya kilitledi. Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atarken son anda tutmayı başardı.

Ekip arkadaşlarının da yardımıyla odaya çekilen şahıs ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA HABERLER: Akıl alır gibi değil! Sevdiği kızı vermediler diye ortalığı birbirine kattı...
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