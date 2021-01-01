Son dakika haberler: Banker Bilo'daki o sahne gerçek oldu! Gerçeği öğrenince dorseden atlayıp kaçtılar...

Pozantı'daki mola tesislerinde duran şoför, markete girdiği sırada ise mülteciler tırın Avrupa yerine farklı istikamete gittiğini anlayınca dorsenin çadırını keserek kaçmaya başladı. Şoför durumu fark edip polise haber verdi. Bu sırada mülteciler kaçarak izini kaybettirdi. Sürücü M. ise yaşanan bu olayı "Mülteciler beni görünce 'Avrupa'ya gitmek için 6 bin Euro verdik. Para verdiğimiz şahıs bizi bu tırın dorsenine bindirip, bununla Avrupa'ya gideceksiniz' dedi diyerek kaçtılar" diye anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.