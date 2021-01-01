Son dakika haberler: İzmirli aile kabusa uyandı! "Odada olsaydık hepimiz ölürdük"

"YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ODADA OLSAYDIK HEPİMİZ ÖLÜRDÜK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Odada kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Mustafa Kum, olayı şöyle anlattı:

"Saat 06.30 civarı başka bir odada uyurken evin içinden büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde kalktık ve salona gittik. Her yer duman ve toz toprak içinde kaldı. Allah bizi korumuş; çünkü yıldırımın düştüğü odada olsaydık hepimiz ölürdük diye düşünüyorum. Bize kötü bir yeni yıl hediyesi oldu" dedi.