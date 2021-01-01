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Son dakika haberler: İzmirli aile kabusa uyandı! "Odada olsaydık hepimiz ölürdük"

Son dakika haberler... 'de yürekler ağza geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte Mustafa ve Hülya Kum çiftinin yaşadığı eve yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle evdeki sobanın boruları devrildi ve tavandaki sıvalar düştü. Aile üyelerinin salonda olmaması faciayı engelledi. Mustafa Kum, yaşadıkları kabus dolu dakikaları "Başka bir odada uyurken evin içinden büyük bir gürültü koptu. Allah bizi korumuş; çünkü yıldırımın düştüğü odada olsaydık hepimiz ölürdük" sözleriyle anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 14:16 Son Güncelleme: 1.1.2021 14:41 ABONE OL
Son dakika haberler: İzmirli aile kabusa uyandı! Odada olsaydık hepimiz ölürdük

İZMİR'DEN SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Hülya Kum çiftinin yaşadığı eve, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla beraber yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım, odada hasara yol açtı.

Yıldırımın isabet ettiği evdeki odada yanan sobanın boruları devrildi, tavandan sıva parçaları düştü. Büyük bir gürültü sonrası başka bir odada bulunan çift, odaya geldiklerinde gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

"YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ODADA OLSAYDIK HEPİMİZ ÖLÜRDÜK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Odada kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Mustafa Kum, olayı şöyle anlattı:
"Saat 06.30 civarı başka bir odada uyurken evin içinden büyük bir gürültü koptu. Hızlı bir şekilde kalktık ve salona gittik. Her yer duman ve toz toprak içinde kaldı. Allah bizi korumuş; çünkü yıldırımın düştüğü odada olsaydık hepimiz ölürdük diye düşünüyorum. Bize kötü bir yeni yıl hediyesi oldu" dedi.

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Son dakika haberler: İzmirli aile kabusa uyandı! "Odada olsaydık hepimiz ölürdük"
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