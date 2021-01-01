Son dakika: Liseli Feyzanur'un sır ölümü! Aylar önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı...

Öte yandan genç kızın, ağustos ayında eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ailesine ait 4. Kattaki evin penceresinden düşerek yaşamının yitiren Duygu Delen'in yaptığı paylaşımda, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" yazması dikkat çekti.