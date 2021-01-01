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Son dakika: Liseli Feyzanur'un sır ölümü! Aylar önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı...

'te yaşayan 17 yaşındaki Feyzanur Saydam, dün gece 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atlamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızdan son dakika haberi geldi. Lise öğrencisi Feyzanur Saydam (17), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda Feyzanur Saydam'ın ölümünün ardından çok çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Genç kızın Ağustos ayında katledilen Duygu Delen’in ölümü için yaptığı paylaşımda, “Ben bir yerden aşağı atlamam. Allah korkum var, biri atmıştır. Hakkımı arayın” dediği ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 1.1.2021 14:51 Son Güncelleme: 1.1.2021 16:52 ABONE OL
Son dakika: Liseli Feyzanur'un sır ölümü! Aylar önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı...

GAZİANTEP'TEKİ KORKUNÇ OLAYDAN SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Feyzanur Saydam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın ağustos ayında, eski erkek arkadaşının evinden düşerek ölen Duygu Delen'in öldürüldüğünü belirterek yaptığı paylaşımda "Ben bir yerden aşağı atlamam. Allah korkum var, biri atmıştır. Hakkımı arayın" diye yazması dikkat çekti.

Şehitkamil ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur Saydam gece geç saatlerde 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Genç kızı kanlar içinde yerde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur Saydam doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Feyzanur Saydam'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan genç kızın, ağustos ayında eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ailesine ait 4. Kattaki evin penceresinden düşerek yaşamının yitiren Duygu Delen'in yaptığı paylaşımda, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" yazması dikkat çekti.

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Son dakika: Liseli Feyzanur'un sır ölümü! Aylar önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı...
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