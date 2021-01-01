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Son dakika: Oğullarının evine molotofkokteyli ile saldırıp kendini ateşe verdi!

Dehşete düşüren olay 'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Son dakika haberine göre oğulları S.P., H.P. ve E.P. ile tartışan baba C.P., çocuklarının yaşadığı evi molotofkokteyli atıp yaktıktan sonra kendini ateşe verdi. Polis ekiplerinin su tutarak müdahale ettiği adam, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:58 Son Güncelleme: 1.1.2021 16:14 ABONE OL
Son dakika: Oğullarının evine molotofkokteyli ile saldırıp kendini ateşe verdi!

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. C.P., bilinmeyen nedenle anlaşmazlık yaşadığı oğulları S.P., H.P. ve E.P.'nin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Eve giren C.P., elindeki molotofkokteylini yakıp yatak odasına attı. Küçük çapta çıkan yangın, kardeşlerin müdahalesiyle söndürüldü. Kardeşlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ YANAN BABAYI HORTUMLA SÖNDÜRDÜ

Bu sırada evin çatısına çıkan C.P., burada eline geçirdiği demir parçasıyla güneş enerjisinin camlarını kırdı, ardından da yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan C.P.'ye polis ekipleri, hortumla su tutarak müdahale etti.

Yüzünde yanıklar oluşan C.P., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Oğullarının evine molotofkokteyli ile saldırıp kendini ateşe verdi!
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