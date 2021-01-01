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Son dakika: Olay yerine gelen baba yıkıldı! Yasal sınırın tam 13 katıydı...

İstanbul 'ta sabah saatlerinde şoke eden bir kaza meydana geldi. Son dakika haberine göre aşırı alkollü şekilde araç kullanan taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini yitirip refüje çarptı. Yapılan kontrollerde sürücü, yasal sınırın 13 katı alkollü çıktı. Kazayı duyup olay yerine gelen taksi şoförünün babası ise ekmek teknesini ağır hasarlı şekilde görünce yıkıldı. Olduğu yere çöken baba bir süre böyle bekledi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:57 Son Güncelleme: 1.1.2021 11:28 ABONE OL
Son dakika: Olay yerine gelen baba yıkıldı! Yasal sınırın tam 13 katıydı...

Kaza, Beşiktaş Büyükdere Caddesi Gültepe ayrımlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Son dakika haberine göre, Fatih Balcı'nın kullandığı taksi, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen sürücü bir sitenin bahçe çitine vurarak durdu. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile arabadan çıktı.

YASAL SINIRIN 13 KATI

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Fatih Balcı'nın yapılan alkol kontrolünde 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sınırın yaklaşık 13 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

BABA EKMEK TEKNESİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesi taksinin ağır hasarlı olduğunu görünce olduğu yere çökerek bekledi.

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Son dakika: Olay yerine gelen baba yıkıldı! Yasal sınırın tam 13 katıydı...
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