Son pişmanlık neye yarar?

İstanbul Bahçelievler'de geçen yıl kuaför Fatıha Mazouzi'yi öldüren 11 yıllık eşi Cezayirli iş adamı Hıchem Rached müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada son savunmasını yapan tutuklu sanık Rached, olaydan bir yıl kadar önce Türkiye'ye geldiklerini belirterek "Pişmanım, imkânım olsa eşimin mezarını ziyaret etmek isterdim. Namus meselesi olduğu için onun adının kirlenmesini istemiyorum. Tasarlayarak yapmış olsam polise teslim olmaz başka ülkeye kaçardım" diye konuştu. Mahkeme, Rached'in eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.