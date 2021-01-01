Sorunu AK Parti çözdü! 30 milyonluk yatırım toprağa gömülmekten kurtuldu

Çanakkale Ticaret Borsası'nda geçtiğimiz hafta Ak Parti Milletvekili Bülent Turan ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Esra Yüksel ile sürpriz bir şekilde bir araya geldiği için partilileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yeni belediye binasının inşaatı için istediği 70 milyon TL'lik borçlanma yetki talebi, " Konu Çanakkale olunca parti gözetmeyiz" diyen Milletvekili Turan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o görüşmeden hemen sonra belediyenin borçlanma talebine ilişkin onay yazısını ilgili kurumlara gönderdi.

30 MİLYON HARCANDI AMA BİTMEDİ

4 dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, temelini 5 yıl önce attığı Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binası geçen onca yıla rağmen bir türlü tamamlayamadı.

2018'de tamamlanacağı ve 47 milyon TL'ye mal olacağı belirtilen proje, şehir merkezinin ortasında beton yığını olarak kaldı. 30 milyonun üzerinde para harcanan ve çürümeye terk edilen bina ile ilgili yeni bir ihale yapıldı ve maliyeti iki katına çıktı.





SÜRPRİZ GÖRÜŞMEDE DESTEK İSTEDİ

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, geçtiğimiz hafta Çanakkale Ticaret Borsası'nda gerçekleşen toplantı sonrası sürpriz bir şekilde Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Esra Yüksel ile bir araya geldi. Başkan Gökhan, 5 yıldır tamamlayamadığı ve maliyetin iki katına çıktığı Belediye hizmet binası için Bülent Turan'dan destek istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan belediye binasının inşaatı için 70 milyon TL'lik borçlanma yetki talebi isteyen Ülgür Gökhan'a "Söz konusu Çanakkale ise parti ayrımı yapmanın anlamı yok" diyen Milletvekili Turan, "Bizim Çanakkale sevdamız partiler üstü bir kavram. Amaç Çanakkale'ye hizmet etmekse biz parti ayrımı yapmayız. Belediyemiz üstüne düşen görevleri yaptığı sürece geçmişte olduğu gibi bugün de hemşerilerimiz için Çanakkale Belediyesi'nin yanındayız" dedi.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ

O görüşmeden saatler sonra müjdeli haber, Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel'den geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyenin borçlanma talebine ilişkin onay yazsının sosyal medya hesabından paylaşan Başkanvekili Esra Yüksel, "Söz konusu Çanakkale'mize hizmetse parti ayrımı yapmayız" demiştik. Aynı tavrı CHP'den özellikle İl Genel Meclisi'nde büyük bir adaletsizliğe/ partizanlığa imza atan üyelerden beklediğimizi söylemiştik. Birçok defa icrasına şahit olduğumuz bu çok değerli tavrın sahibi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'ın geçen hafta Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile yaptığı görüşmeye iştirak ettim. Görüşmede konuşulan konulardan biri de, uzun süredir bitirilemeyen yeni Belediye binasının tamamlanmasıyla ilgili talep edilen borçlanma ve kredi konusuydu. Konuyla ilgili borçlanma yetkisinin Bakanlığımızca az önce onaylandığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Şehrimize hizmette niyet ve samimiyet oldukça diyalogdan, istişareden ve destek olmaktan kaçınmayacağımız mesajımızı bu güzel haber ve örnekle bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şehrimize hayırlı olsun" yazdı.