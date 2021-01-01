ŞUSKİ sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirerek sahada çalışmalarını sürdürdü

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım ekipleri yeni yıl dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında il genelindeki çalışmalarına devam etti. Özellikle trafik yoğunluğunun asgari düzeye inmesi ile birlikte ana arterlerde uygulamalarını sürdüren ŞUSKİ ekipleri, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.



Merkez ve ilçelerde hizmet vermek üzere kullanılan araçlarla kanalizasyon şebekelerinin rutin temizlik çalışmalarını da yapan ekiplerin çalışmalarıyla, yağışlı havalarda yaşanan taşkın problemlerinin azaltılması sağlanıyor. Ayrıca, yaz aylarında oluşabilecek kötü kokuların da önüne geçilmiş oluyor.

Öte yandan Ekipler rutin olarak gerçekleştirdikleri kayıp baca, menfez temizleme ve vidanjör hizmetinin yanı sıra kilit bölgelerdeki uzun soluklu çalışmalarını da kısa sürede tamamladı. Şehrin farklı bölgelerinde sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda vatandaşların asgari düzeyde etkilenmeleri sağlanırken su sorunu yaşanan bölgelere de müdahale eden ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.