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açılış için gün sayıyor

Malatya ile Sivas karayolundaki Karakaya Barajı üzerinde stratejik konumda bulunan 517,5 metre uzunluğundaki Tohma Köprüsünün yapımı tamamlandı. Son hazırlıkları yapılan köprünün 6 Şubat’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılması planlanıyor.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:36 ABONE OL
Tohma Köprüsü açılış için gün sayıyor

Malatya ile Sivas karayolu üzerinde stratejik konumda bulunan 517,5 metre uzunluğundaki Tohma Köprüsünün yapımı tamamlandı. Köprünün açılışı için son hazırlıklar yapılıyor.

DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Malatya'da karayolları bürokratları ve belediye başkanlarının katılımları ile yaptığı toplantı sonrası konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya-Sivas illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla 2017'de Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Tohma Köprüsü Yapım Projesi"nde köprü imalatının tamamlandığını ve açılış için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF

Milletvekili Çalık, 517,5 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Yeni Tohma Köprüsü projesiyle ulaşımda standartların artmasının, güvenli ve konforlu seyahat imkanının tesis edilmesinin amaçlandığını, aynı zamanda yakıttan, emisyondan ve zamandan kazanımlar olacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 6 Şubat'ta açılması planlanan köprünün yapımında 12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık imalatı gerçekleştirildiği belirtildi.

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Tohma Köprüsü açılış için gün sayıyor
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