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Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

’nın ilçesindeki, Abdulkadir Erke temizlemeye çalıştığı pompalı tüfeğin kazayla ateş almasıyla bacağından yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:12 Son Güncelleme: 1.1.2021 16:14 ABONE OL
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Olay, sabah saatlerinde Nusretiye Mahallesi'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Abdulkadir Erke, evinde kendisine ait pompalı tüfeğinin bakımını yapmaya başladı. Bu sırada yanlşılıkla tetiğe dokunan Erke'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan Abdulkadir Erke, yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erken'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
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