Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Olay, sabah saatlerinde Nusretiye Mahallesi'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Abdulkadir Erke, evinde kendisine ait pompalı tüfeğinin bakımını yapmaya başladı. Bu sırada yanlşılıkla tetiğe dokunan Erke'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan Abdulkadir Erke, yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erken'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.