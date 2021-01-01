Gaziantep Valisi Davut Gül’den Feyza Nur açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, 7. Katta bulunun evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Feyza Nur Sağlam'ın düştüğü sırada tüm ailesinin evinde olduğu açıklayarak, olayın titizlikle incelendiğini söyledi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur Saydam'ın terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun, Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin" dedi.

Feyza Nur Saydam, Şehitkamil ilçesinin Atatürk mahallesindeki bir sitede bulunan evlerinin balkonundan düşmüş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.