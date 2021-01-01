Villada yılbaşı partisi düzenleyenlere Jandarmadan şok baskın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama yapılan saatlerde yasak olduğu açıklanan villlada Koronavirüs tedbirlerine uymayarak yılbaşı partisine katılan 10'u yabancı uyruklu 10'u kadın 7'si Türk 29 kişiye, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından şok baskın düzenlerdi. Parti yaparken yakalanan 29 kişiye 91 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.



İstanbul İl Jandarma ekiplerince; Silivri ilçesi kırsal kesiminde bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisi alındı. Söz konusu villada yılbaşı gecesinde kumar oynatılabileceğini veya koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden partisi düzenlenebileceğini değerlendiren jandarma ekipleri villayı kiralayan H.K.K. isimli şahsı ve villayı takibe aldı.



TİCARİ TAKSİLERLE PARTİYE İNSAN TAŞIDILAR



Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda ticari taksi ile insan giriş çıkışının Jandarma ekiplerince görülmesi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu villaya baskın düzenledi.



Bir eğlence mekânına dönüştürüldüğü görülen villada, maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yılbaşı eğlencesi düzenledikleri tespit edildi.



Yılbaşı partisi verilecek şekilde ses, ışık ve masa düzeni kurularak donatılan villada yapılan kontrollerde; 10 kadın (5 Fas, 2 İran, 2 Cezayir ve 1 Suriye) 19 erkek (7 Türk, 6 Suriye, 3 Irak, 3 İran) olmak üzere toplam 29 şahsa İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı gereği kişi başı 3.150 Tl. olmak üzere toplam 91.350 TL. İdari Para Cezası uygulandı.



İŞLERİNİ SİLİVRİ'YA TAŞIMIŞ



Silivri'deki ikamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.'nın Taksim'de kulüp işletmecisi olduğu, kiraladığı villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı yapılan Jandarma baskınıyla ortaya çıkarıldı.



Villada yapılan aramalarda mutfak dolabında ele geçirilen çok sayıdaki tabanca fişeğine adli işlem yapılmak üzere el konulurken yabancı uyruklu şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.