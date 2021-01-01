Yaban hayatı kaderine terk edilmedi!

İşte Aydın'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekiplerinin dağlarda yaban hayvanları için yaptığı yemlemeye ait görüntüler ve ilgili birim tarafından yapılan bilgilendirme;
KIŞ ŞARTLARINDA YABAN HAYVANLARI YALNIZ BIRAKILMAYACAK
"Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olarak doğada bulunan Av ve Yaban Hayvanlarının, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatılmıştır.
İLK GÜNDEN 200 KİLONUN ÜZERİNDE YEMLEME
2020 yılında toplam 3350 kg. yem doğaya bırakılmış olup, 2021 yılının ilk gününde de 200 kg. yem Tarım ve Orman Bakanligi Aydin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çine ilçemizde doğaya bırakılmıştır."
Açıklamanın devamında "Yemleme çalışmaları Aydın İli genelinde kış sonuna kadar devam edecektir" denildi.