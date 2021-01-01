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Yaban hayatı kaderine terk edilmedi!

Başkan ’ın büyük önem verdiği ’deki yaban hayatı ve canlı çeşitliliğinin devamı için çalışmalar yapan ’nın talimatıyla Türkiye’nin birçok yerinde eş zamanlı olarak yemleme talimatlandırması yapıldı. bölgesinde yoğun çalışmalar sürdüren Doğa Koruma ve Milli parklar ekipleri dağlarda Yaban hayvanları için adeta seferber oldu. 2020 yılı boyunca 3 tonun üzerinde yemleme yapan ekipler 2021’in ilk gününde de 200 kilogramlık yemleme ile çalışmalarına başladı.

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:06 ABONE OL
Yaban hayatı kaderine terk edilmedi!

İşte Aydın'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekiplerinin dağlarda yaban hayvanları için yaptığı yemlemeye ait görüntüler ve ilgili birim tarafından yapılan bilgilendirme;

KIŞ ŞARTLARINDA YABAN HAYVANLARI YALNIZ BIRAKILMAYACAK

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olarak doğada bulunan Av ve Yaban Hayvanlarının, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatılmıştır.

İLK GÜNDEN 200 KİLONUN ÜZERİNDE YEMLEME

2020 yılında toplam 3350 kg. yem doğaya bırakılmış olup, 2021 yılının ilk gününde de 200 kg. yem Tarım ve Orman Bakanligi Aydin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çine ilçemizde doğaya bırakılmıştır."

Açıklamanın devamında "Yemleme çalışmaları Aydın İli genelinde kış sonuna kadar devam edecektir" denildi.

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Yaban hayatı kaderine terk edilmedi!
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