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Yeni yıl kısıtlamasında yollar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik ekipleri tüm yollarda denetim noktaları oluşturdu. 'nde denetim yapıldı. Kısıtlamaya rağmen dışarıya çıkanlara para cezası uygulandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 20:17 ABONE OL
Yeni yıl kısıtlamasında yollar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte İstanbul'da ana arterler ve ara sokaklarda denetim noktaları oluşturuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde polis ekipleri denetim yaptı.

Denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Denetim drone ile havadan da görüntülendi. Kısıtlama nedeniyle insanların evlerinden çıkmadıkları ve yolların bomboş kaldığı gözlendi. Kısıtlamaya rağmen marketlerde alış veriş yapanlar da dikkati çekti.

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Yeni yıl kısıtlamasında yollar boş kaldı
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