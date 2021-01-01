Yeni yılın ilk Cuma namazı kılındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşında 4 gün sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma yasağı, önceki akşam saat 21:00 itibarı ile başladı.

Ancak yılın ilk Cuma namazı için vatandaşlara evlerine en yakın camilerde namaz kılmalarına imkân sağlandı. Vatanaşlar Pazar alanı ve camilerde yanlarında seccade ve örtülerini götürerek sosyal mesafe kuralları dâhilinde, cuma namazını kıldı. 2021 yılının ilk cumasını kılan vatandaşlar, yeni yılın hayırlara vesile olması için dualar ettiler. Ülkenin birçok yerinde olduğu, Kocaeli'nde de vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kılabilmenin sevincini yaşadı.