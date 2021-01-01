Yeni yılın ilk günü caddeler sessiz

Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile tüm Türkiye'de 31 Aralık 21.00´de başlayıp, 4 Ocak 05.00´te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'deki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu Cacabey Meydanı, Ankara Caddesi, Terme Caddesi ve Ahi Evran Külliyesi boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kentin farklı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturdu.