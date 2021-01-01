Yılbaşı bileti nerede bozdurulur? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi biletine çıkan ikramiye nereden ve nasıl alınır?

Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen 2021 Milli Piyango çekilişi ile dev ikramiye sahibini buldu. MPİ çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye saat 23:00'da canlı yayın ile çekildi. Sonuçların açıklanmasının ardından her yıl ikramiyelerin nereden tahsis edileceği merak ediliyor. İkramiye isabet eden milli piyango biletinin bir sene içerisinde tahsilatının yapılması gerekir. Peki Yılbaşı bileti nerede bozdurulur? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi biletine ikramiyesi nereden alınır?
Milli Piyango çekilişiyle birlikte ikramiye tutarının ödeme bilgileri merak edildi. İkramiyenin tutarına göre ödeme kanallarını değiştiren Milli Piyango, bu bilgileri bilet sahipleri ile paylaşıyor. Biletin son 3 rakamına kadar tutturulan ikramiye sabit bayilerden ya da gezici bayilerden temin edildiği biliniyor…
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.
Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.
Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.