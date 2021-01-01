Yılbaşı kısıtlama rehberi

Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak için birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün gece başlayan kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağında vatandaşların en çok merak ettiği 13 sorunun cevaplarını yanıtladı. Vatandaşlar en çok, yılbaşı olan "1 Ocak günü cuma namazına gidilecek mi?" sorusuna yanıt aradı. Cuma namazına vatandaşların araç kullanmadan, evinin yakınındaki camiye yaya olarak gidip gelebileceği belirtildi.Sokağa çıkma kısıtlamalarının tam gün olarak uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebilecek. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında velisinin bulunması şartıyla izin almaksızın seyahat edebilecek.Kısıtlama süresince gündüz 10.00 ile 17.00 saatleri arasında marketler, fırınlar, kasap ve kuruyemişçiler açık olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan bulundukları bölgede alışverişlerini yapabilecek. Online satış firmaları da 10.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmetlerine devam edecek. Cemevlerinde inanç faaliyetlerini yürüten dede, dernek/vakıf yöneticisi gibi 65 yaş ve üzeri kişiler sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilecek. Apartman görevlileri izin belgesi şartıyla gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak. Evcil hayvan satışı yapan işyerlerinin sahipleri ile bu işyerlerinde çalışanlar da işyerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için muaf olacak.