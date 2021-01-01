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Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı - 2021 başladı

Yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve mesajı - 2021 başladı

En güzel resimli ile sevdiklerinize mutlu yıllar dileyin! Yeni yıl için geri sayım bu gece sona eriyor. gölgesinde geçen bir senenin ardından, dünyanın üçte ikisi karantina ve kısıtlamalar altında yeni yıl mesajları ile ‘’ diyor. Sevdiklerinden uzakta yılbaşı geçirecek olanlar, resimli yılbaşı mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Bu başlık altında, uzun, kısa, resimli yeni yıl mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. En güzel yılbaşı mesajı ile yakınlarınıza mutlu yıllar dileyin!

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:41 Son Güncelleme: 1.1.2021 10:42 ABONE OL
Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Yılbaşı mesajları burada! 2021 yılı için geri sayım sona ererken, resimli ve mutlu yıllar mesajları ilgi odağı oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi nedeniyle insanlar bu yılbaşını sevdiklerinden uzakta geçirecekler. Yakınlarının yeni yılını tebrik etmek isteyenler, resimli yılbaşı mesajları ve sözlerini araştırıyor. Aşağıda, 2021 için en güzel uzun, kısa, resimli yeni yıl mesajları ve sözleri yer almaktadır. Beğendiğiniz yeni yıl mesajı ya da sözlerini, Whatsapp, SMS, MMS ya da herhangi bir sosyal medya platformu aracılığı ile yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

İŞTE, 2021 YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI...

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2021 yeni yılınız kutlu olsun

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla...

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Yılbaşı mesajları ve sözleri! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

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Yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! 2021 Kısa, Uzun, Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı - 2021 başladı
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