Yılın ilk gününde sokak hayvanları unutmadı

Karabük İl Temsilcisi Mehmet Kımır Gönüllü Ol Hayat Kurtar sloganları ile yollarına devam ettiklerini belirterek" Karabük DASKUT ekibimiz yeni yılın ilk gününde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Sorumluluğunda organize edilen yılbaşı tatili süresince alınana sokak kısıtlamaları kararı kapsamında sosyal projelere tatil süresince devam ediliyor. Yılbaşı gecesi geç saatlere kadar nöbetçi güvenlik kuvvetlerimize ikram dağıtımının ardından da bu sabah sokak hayvanları beslendi. Bundan sonra da sosyal projelerimiz devam edecek. DASKUT olarak sadece arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuyoruz, özellikle gönüllü arkadaşlarımızla Allah'ın sessiz kulları olan sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Bu zor günlerde onların karınlarını doyuyoruz. Hayırsever kişilerden yem desteği bekliyoruz" dedi