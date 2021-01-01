Zeynep Turan ile 2021 Balık burcu yıllık yorumu: Balık burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Zeynep Turan, Balık burçlarını 2021 yılında bekleyenleri paylaştı. Twitter kullanıcılarının Twitburc ismiyle takip ettiği Zeynep Turan aşk, para ve sağlık açısından 2021 yılını değerlendirdi. Uzman astrolog çok önemli yorumlarda bulundu, şanslı dönemler ile dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. İşte 2021 Balık burcu yorumu sizlerle…

2021'İN EN KENDİNE GÜVENENİ: BALIK BURCU

Büyük düşüncelerle ve fikirlerle gireceğiniz 2021 yılında az da olsa kaygılarınız olabilir. Bu kaygınızın sebebini geçen yılda olduğu bu yılda da bulmak ve çözmek isteyeceksiniz. Öyle bir yıla giriş yapıyorsunuz ki hayatınızdaki kırılma anlarını 2021 yılında yaşayabilirsiniz diyor gök kubbe. Hem çevrenizde bıraktığınız etkinin değişimini hissedecek hem de güvendiğiniz kişilerin ne olursa olsun size olan desteğini hissedeceksiniz. Kalbinize dokunan kişilere sıkıca sarılacak, kıymet bileceksiniz.

Sosyal Becerileriniz Kuvvetleniyor

Tarihler Mayıs'ın 14'ünü gösterdiğinde burcunuzda konumlanacak olan Jüpiter maddi anlamda yeni alternatif kazançların önünü açacak olsa da en çok da sosyal yandan destekleyecek sizi. Sorun yaşadığınız arkadaşlıklarınız, işyerinizdeki çözülemeyen ilişkiler, aile içindeki soğuk tavırlar gibi yaşanabilecek bütün terslikleri şans gezegeni Jüpiter ile tozlu raflara kaldıracaksınız. 2021 yılı hayatınıza yeni kişileri de dahil ederken, uzun zamandır hayatınızda olan ama artık anlaşamadığınız kişilere de elveda demeye hazırlanacaksınız. Sizinle aynı fikirde olan, ortak tecrübeleri yaşamış birisiyle de yakınlaşmanız söz konusu iken aşka karşı olan önyargılarınızı bir bir yıkmak isteyeceksiniz.

Değişimi Tam Manasıyla Yaşıyorsunuz

Hayatınızdaki insanlara kimi zaman kendinizden daha fazla değer verdiniz. Yeri geldi en çok onları düşündünüz. Ancak bu durumun artık son bulmaya başlaması 2021'in bir başka gelişmesi olacak. Kendinizi de düşünmenin zamanı geldi, düşüncelerinizi de dış görünüşünüzü de yenilemek isteyeceksiniz. İlk etapta düşüncelerinize format atacak sonra da dış görünüşünüzü değiştirmek isteyeceksiniz.

İlişkisi olan bir Balık burcuysanız; Yuvanıza yeni bir üye katılabilir. 2021'de aileniz büyüyebilir.

Kalbi boş bir Balık burcuysanız; Sevdiğiniz kişiyle evlilik fikrine daha sıcak bakacaksınız. Dünya evine girerken sakin bir süreç izleyebilirsiniz.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Vücudunuz yılın başında kilo almaya oldukça müsait olacak, beslenmeye dikkat!

Yılın ilk dört ayında önyargılara artık elveda deyin.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Kendinizi akademik anlamda geliştirin.

24 Haziran tarihinden sonra ilişki konularında geçmişe takılmayın.

2021'in Son Dört Ayında;