Zeynep Turan ile İkizler burcu yıllık yorumu 2021: İkizler burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim olan Zeynep Turan, burçları 2021 yılında nelerin beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2021'nin İkizler burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2021 İkizler burcu yıllık yorumu ile yıl içerisinde hangi zaman aralıklarında nelerin yaşanabileceğini paylaştı. Peki, Astroloji ile 2021 İkizler burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

İKİZLER BURCU 2021 YILLIK YORUMU

2021'İN EN DOĞRULARINI DEĞİŞTİRENİ: İKİZLER BURCU

İçinizdeki istek, tutku ve azmin arttığı bir yıl yıla giriş yaptığınızı 2021'in ilk günlerinden itibaren güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Bu his size hem başlama gücü hem de başarma hırsı aşılayacak. Sizi kararlı bir yapıda gören kişilerin size karşı olan saygılarının arttığını düşünürken, sizinle aynı fikirde olmayan kişileri de gözlemleyebilirsiniz. Buna karşın kimsenin kalbini kırmak isteyemeyeceksiniz. Ancak yaptıklarım yanıma kalır diyen kişilere de göz açtırtmayacaksınız. Gök kubbe cevabı hak eden kişilere karşı sessiz kalmayacağınızı işaret ediyor.

Sessizliği Geride Bırakıyorsunuz

Daha önce sessiz kaldığınız ve yorum yapmak istemediğiniz konular olsa da 2021 yılında yorum yapmaktan geri kalmayacak, kimsenin hakkının yenmesine göz yummak istemeyeceksiniz. Hayata karşı olan duruşunuz ve odak noktanız değişirken ''asla değiştirmem'' dediğiniz düşüncelerinizin bile ne kadar değiştiğini tecrübe edebilirsiniz. Kırmızı çizgilerinizi hem daha net ortaya koymak isteyecek hem de değişimden korkmayacaksınız. Sizi fikir anlamında değiştiren bir süreci getiren 2021, eşine az rastlanır bir yıl olacak sizin için.

Geçmiş, Geçmişte Kalır

Kalbinizdeki kırgınlıkları geride bırakmak isterken yarım kalan güzel ilişkileri de düşündüğünüz bir yılda olabilirsiniz. Geçmişe yönelik karşı koyamadığınız bu özlem zaman zaman agresif tavırlar ortaya koymanıza sebep olabilir. İkili ilişkiler konusunda size daha önceden doğru tavsiyelerde bulunmamış kişilerle karşı karşı gelseniz de onları rencide edip kendinizi düşürmek istemeyeceksiniz. Geçmişi yad ettiğiniz bu yıl içerisinde aynı zamanda geçmişe bir sine çekmeyi de öğreneceksiniz. 2021 yılı size bildiklerinizi unutturan tarzda bir yıl olacak.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysanız; Sevgilinizin arkadaş ortamını değiştirmek isteyeceksiniz.

Kalbi boş bir İkizler burcuysanız; Önceki ilişkinizde atlatamadığınız birtakım durumlar yeniden gün yüzüne çıkabilir.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Net kararlar almaktan korkmayın, özellikle de kariyerinizle ilgili.

Sizin hakkınızda konuşulacak dedikodulara kulak asmayın.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Yeni arkadaşlar edinmekten korkmayın.

Kendinize küçük sürprizler yapın.

2021'in Son Dört Ayında;

Ailenizle omuz omuza verin

Tanımadığınız kişilerle ortaklı iş yapmaktan kaçının.

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