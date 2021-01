Zeynep Turan ile yıllık burç yorumları 2021: Yeni yılda hangi burcu neler bekliyor? Tüm burçların 2021 aşk ve iş hayatı

Zeynep Turan, tüm burçları 2021 yılında bekleyenleri paylaştı. Twitter kullanıcılarının Twitburc ismiyle takip ettiği Zeynep Turan aşk, para ve sağlık açısından 2021 yılını değerlendirdi. Uzman astrolog çok önemli yorumlarda bulundu, şanslı dönemler ile dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. İşte 2021 burç yorumları sizlerle…

2021 OĞLAK BURCU YORUMU

Size duygusal anlamda ket vuranlara, emeğinize karşı değer göstermeyenlere, kalbinizi açmanıza rağmen buna beklediğiniz değeri vermeyen kişilere ''elveda'' dediğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Unutmayın, 2021'e girerken kimin kalbinin beyaz, kimin kalbinin siyah olduğunu da en iyi siz göreceksiniz. Sizin için güven ve sadakat duygusu yeni yılda güçlü bir biçimde hissettiğiniz duygular olacak. Yorucu ve keyifsiz anları ardınızda bırakmaya çalışırken yıpranmış olsanız da yeni yıl için adeta bir can suyu niteliğinde diyor gök kubbe.

Zeynep Turan ile 2021 Oğlak burcu yıllık yorumu: Oğlak burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 KOVA BURCU YORUMU

Amaç içinde olan ve daima kararından dönmek istemeyen karakteriniz 2021 yılında da gücünü gösterirken yaş olarak, statü olarak ve unvan olarak sizden yüksekte olan kişilerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Amacınıza ulaşamadığınızı düşündüğünüz ne varsa, 2021 yılında bunları gerçekleştirmek için hırslı bir yapı içinde olabilirsiniz. Sizi sürekli eleştiren ve yanlış etkileyen kişilere karşı güçlü duruşunuzu sergilemekten ise korkmayacaksınız. Sizin için her zaman yola devam etmek ve engellere aldırış etmemek var. Engel ne kadar büyükse siz de o kadar gelişirsiniz. Pes etmek ise hem sizde hem de 2021'in ruhunda yok.

Zeynep Turan ile 2021 Kova burcu yıllık yorumu: Kova burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 BALIK BURCU YORUMU

Büyük düşüncelerle ve fikirlerle gireceğiniz 2021 yılında az da olsa kaygılarınız olabilir. Bu kaygınızın sebebini geçen yılda olduğu bu yılda da bulmak ve çözmek isteyeceksiniz. Öyle bir yıla giriş yapıyorsunuz ki hayatınızdaki kırılma anlarını 2021 yılında yaşayabilirsiniz diyor gök kubbe. Hem çevrenizde bıraktığınız etkinin değişimini hissedecek hem de güvendiğiniz kişilerin ne olursa olsun size olan desteğini hissedeceksiniz. Kalbinize dokunan kişilere sıkıca sarılacak, kıymet bileceksiniz.

Zeynep Turan ile 2021 Balık burcu yıllık yorumu: Balık burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 KOÇ BURCU YORUMU

İkili ilişkilere karşı daha az sert olduğunuzu hissedeceksiniz. En çok da kalbinizle dokunacağınız kişilerle tanışma gayesi içinde olacaksınız. Bunu yaparken de sıcakkanlı tavrınızdan ödün vermeyeceksiniz. Siz hem duygularınızı hem de mantığınızı kullanmak isteyeceksiniz. Çünkü yalnızca birine odaklanmak size yaramıyor. Gökyüzü, dengeli olmanın sizi yansıttığını işaret ediyor.

İlişkisi olan bir Koç burcuysanız; sevdiğiniz kişi ile daha önce anlaşamadığınız konularda orta yolu bulabileceksiniz.

Kalbi boş bir Koç burcuysanız; uzunca bir süredir konuştuğunuz kişi ile aynı duyguları paylaşmak size çok özel hissettirecek.

Zeynep Turan ile Koç burcu yıllık yorumu 2021: Koç burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 BOĞA BURCU YORUMU

Zor bir yılı ardınızda bıraktınız. Hastalıklarla ve zorluklarla çok uğraştınız. Önemli tercihler bir yana, büyük irade isteyen kararlara da imza attınız. Yeni yılda mı? Yeni yılda başkalarının dertlerine odaklanmaktan çok kendi kişisel yaşamınıza odaklanmak isteyeceksiniz. Bunu hak ettiniz. Endişeye, korkuya, telaşa, kaygıya ve en önemlisi başarısızlık hissine mahal vermeye hiç niyetinizin olmadığını belirtiyor gökyüzü…

Zeynep Turan ile Boğa burcu yıllık yorumu 2021: Boğa burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 İKİZLER BURCU YORUMU

İçinizdeki istek, tutku ve azmin arttığı bir yıl yıla giriş yaptığınızı 2021'in ilk günlerinden itibaren güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Bu his size hem başlama gücü hem de başarma hırsı aşılayacak. Sizi kararlı bir yapıda gören kişilerin size karşı olan saygılarının arttığını düşünürken, sizinle aynı fikirde olmayan kişileri de gözlemleyebilirsiniz. Buna karşın kimsenin kalbini kırmak isteyemeyeceksiniz. Ancak yaptıklarım yanıma kalır diyen kişilere de göz açtırtmayacaksınız. Gök kubbe cevabı hak eden kişilere karşı sessiz kalmayacağınızı işaret ediyor.

Zeynep Turan ile İkizler burcu yıllık yorumu 2021: İkizler burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 YENGEÇ BURCU YORUMU

Detaycı tavrınızın ön plana çıktığı ve kolay beğenmekten yana zorlandığınız bir yıla giriş yaptınız. Odaklandığınız konularda güçlü yanınızı ortaya koyarken sorumluluklarınızı da yerine getirmek konusunda ekstra bir şekilde özverili tavırlar sergileyeceksiniz. Görev bilinciyle hareket ettiğiniz 2021 yılında size uymayan ve hayatınıza ters gelen bütün noktaları törpülemekten geri kalmayacaksınız. Gökyüzü, gereken yerde ve gereken zamanda tavırlar sergilemeniz konusunda sizden desteğini esirgemeyecek.

Zeynep Turan ile Yengeç burcu yıllık yorumu 2021: Yengeç burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 ASLAN BURCU YORUMU

Sosyal yönünüzü kuvvetlendiren ve hayata karşı bakış açınızı değiştiren bir yıla giriş yaptığınızı henüz yılın başından itibaren fark edeceksiniz. ''Bu kadar çabuk mu?'' demeyin. Çünkü içinde bulunduğunuz ortamdan tutun da dinlediğiniz müzik tarzına kadar değiştiğinizi siz de fark edeceksiniz. Değişimin kollarına kendinizi bırakırken fazla abarttığınızı düşünen kişiler olsa da siz kulaklarınızı yapıcı olmayan bütün eleştirilere tıkamak isteyeceksiniz. Her yere yetişen haliniz bazı kişileri rahatsız edebilir, bu duruma karşı akışına bırakmalı ve herkesin gerçek yüzünü göstereceği zamanı beklemelisiniz. Gökyüzü davranış konusunda benzersiz bir sürece giriş yaptığınızı vurguluyor.

Zeynep Turan ile Aslan burcu yıllık yorumu 2021: Aslan burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 BAŞAK BURCU YORUMU

Uzun bir süredir beklettiğiniz her yeni yılda olduğu gibi bu yılda sizin en büyük yol arkadaşınız olacaklar. Ancak şu bir gerçek ki 2020 yılında çok yoruldunuz. Hem maddi hem de manevi açıdan zor süreçleri yaşamış olsanız da bundan kurtulmayı da bildiniz. Kim ne derse desin kendi yolunuzdan şaşmadı ve sizi seven kişilerle omuz omuza verdiniz. Her ne kadar yıl içerisinde yol ayrımları yaşamış olsanız da yeni yılda en büyük isteğiniz hayata dair umutlarınızı gerçeğe dökmek olacak. Kendinizi ve yaşam standartınızı yükseltmek istediğiniz bir yıla merhaba diyorsunuz.

Zeynep Turan ile Başak burcu yıllık yorumu 2021: Başak burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 TERAZİ BURCU YORUMU

Duyguların yorgunluğu en çok hissettiğiniz yılı geride bıraktınız. Sizin için 2020 yılı önemli gelişmelere şahit olurken kendi iç sesinizi dinleme fırsatı verdi size. Yeni yılda ise var olma mücadelesi içerisinde olacaksınız. Hayatınızdaki karar bulutları dağıtmak için elinizden geleni yapacak hem kalbinizi hem de aklınızı ferahlatmak isteyeceksiniz. Karakterinizi ortaya çıkarmak için sizi bastıran duygular olduğunu ve görünmeyen birtakım etmenlerin sosyal hayatınızı derinden etkilediğini düşünüyorsanız; gök kubbe bu yılın sizin için farkındalığınızı arttıran bir yıl olduğunu gösterecek.

Zeynep Turan ile Terazi burcu yıllık yorumu 2021: Terazi burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 AKREP BURCU YORUMU

Aklınızda ne varsa, gerçekleştirmek isteğiniz hangi hedefiniz ağır basıyorsa 2021 yılında bir değişim ve gelişim süzgecinden geçecek. Bununla birlikte siz de kendinizi daha iyi tanıyacak duygularınızı anlamlandıracaksınız. 2020 yılında ne kadar yorulduğunuzu, duygusuz insanlarla ne denli uğraştığınızı ve kalbinizin ne kadar yorulduğunuzu sadece siz biliyorsunuz. 2021 yılında da zorluklara göğüs geren, en ağır sorumlulukların altına girmekten korkmayan ve stresin esiri olmayan taraf siz olacaksınız. Gök kubbe Ocak ayı itibariyle desteğini sizden esirgemeyecek.

Zeynep Turan ile 2021 Akrep burcu yıllık yorumu: Akrep burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021 YAY BURCU YORUMU

Hayata dair her şeyi eğrisine doğrusuna düşündüğünüz bir yıla merhaba diyorsunuz. Ateş grubunun en detaycı burçlarından birisi olarak 2020 yılında çokça yorulan ve stresli durumlara maruz kalan zihniniz sonunda 2021 yılında rahatlayacak. Tabiri caizse derin bir oh çekmek isteyeceksiniz. Siz ki sorumluluklarınız için hem kendinizden taviz verdiniz hem de düzeninizi değiştirdiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını 2021 yılında almak isteyeceksiniz. Hayata dair yol ayrımlarınızı ise bir an evvel belirlemek amacındasınız.

Zeynep Turan ile 2021 Yay burcu yıllık yorumu: Yay burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?